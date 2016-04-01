CANİ HEMŞİRE 13 HASTAYI İLAÇLA KATLETTİ
İtalya'da bir hemşire, tedavileri çerçevesinde öngörülmeyen bir ilaç enjekte ederek 13 hastasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Hemşirenin kurbanlarını, 60 yaş üstü hastalardan seçtiği ortaya çıktı
Toskana bölgesinin ünlü Piombino sahil kasabasındaki devlet hastanesinde çalışan hemşire Fausa Bonino'nun, 2014-15 yılları arasında 13 hastasını öldürdüğü belirlendi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, anestezi ve reanimasyon ünitesinde görevli olan 55 yaşındaki hemşire, yaşları 61 ila 88 arasında olan söz konusu hastalarını, tedavilerinde öngörülmeyen ve kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilacı damardan ve ağızdan vererek öldürdü. Söz konusu ilacı normalinden 10 doz fazla verdiği ortaya çıkan hemşirenin, öldürdüğü hastalarından birine bu ilacı enjekte ederken, “En azından böyle rahat uyursun” dediği aktarıldı. 30 yıldır bu hastanede çalışan hemşirenin hastalarını eziyet ederek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış cinayet suçlamasından yargılanacağı belirtildi.
Psikiyatrik sorunları olduğu için bir süredir tedavi gördüğü bildirilen Fausa Bonino'nun kurbanlarının, herhangi bir ölümcül hastalığı olmadığı da paylaşılan bilgiler arasında.
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