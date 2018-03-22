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CANİ BABA, EVE GEÇ GELEN KIZININ DUDAĞINI KESTİ


Cani baba, eve geç gelen kızının dudağını kesti
Tarih : 22 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Cani Baba, Eve Geç Gelen Kızının Dudağını Kesti(6/10)2

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir baba eve geç geldiği için kızını dudağından bıçakla yaraladı. Cani baba, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KIZININ DUDAĞINI KESTİ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.D., eve geç gelmesine sinirlenen ve kendisini evden kovmak isteyen babası A.D.'yle tartışmaya başladı. Bu sırada eline meyve bıçağı alarak rastgele savurmaya başlayan A.D., kızı S.D.'yi dudağından hafif şekilde yaraladı.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU! "PİŞMANIM" DİYEN BABA SERBEST KALDI

Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olan S.D., babası A.D.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan baba A.D., emniyetteki ifadesinde geç gelen kızını korkutmak için meyve bıçağını eline alarak rastgele savurduğu sırada kızının hareket etmesiyle kazaen dudağından yaraladığını ve pişman olduğunu söylediği bildirildi.

A.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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