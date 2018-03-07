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Cani anne elleriyle teslim etti, sevgilisi tecavüz etti

CANİ ANNE ELLERİYLE TESLİM ETTİ, SEVGİLİSİ TECAVÜZ ETTİ

Avustralya'da annesinin yönlendirmesiyle, onun sevgilisi tarafından 16 yaşındayken tecavüze uğrayan kadın, 10 yıl sonra olayı itiraf etti. Anne hapis cezası alırken, tecavüzcü polis tarafından aranıyor.

Tarih : 07 Mart 2018, 03:20
Puan Ver : Cani Anne Elleriyle Teslim Etti, Sevgilisi Tecavüz Etti(10/10)6

Avustralya'nın Toowoomba şehrinde yaşanan tüyler ürpertici olay, yıllar sonra ortaya çıktı. 2006 yılında annesi kapının önünde sigara içerken onun sevgilisi tarafından tecavüze uğradığını söyleyen Peta Butler isimli kadın, aradan geçen onca yıldan sonra cesaretini toplayıp olayı polise bildirdi.

"ANNEM KAPININ ÖNÜNDE SİGARA İÇİYORDU"

Yaşı kendisinden üç kat büyük olan, kel ve şişman bir adam tarafından tecavüze uğradığında sadece 16 yaşında olduğunu söyleyen Butler, "Bunlar olup biterken annem de kapının önünde sigara içiyordu" dedi.

ANNESİNDEN YARDIM BEKLEDİ

Yaşananları gözyaşları içinde anlatan Peta, annesinin yanına gelip ona yardım etmesi için çaresizce beklediğini söylerken, "Bir anne kızı tecavüze uğrarken nasıl dışarıda oturabilir" dedi.

DONDU KALDI

"O zamanlar bunun için yeterince güçlü değildim. İnsanlar bana inanmazdı "diyerek bu olayı anlatmak için neden bu kadar beklediğini açıklayan kadın o gece ile ilgili olarak, "Hiçbir şey söylemedi. Tam anlamıyla bana doğru yürüdü, elbiselerini çıkardı ve pantolonumu çıkardı. Donmuştum. Hiçbir şey yapamadım. Kıpırdamadan durdum" açıklamasında bulundu.

"HER ŞEY YOLUNA GİRECEK"

Annesi ile birlikte bir otele gittiklerini ve kadının sevgilisinin kollarına atıldığını söyleyen Peta, "Annem bana diğer odaya gitmemi söyledi. Yalnız kalmak istediklerini düşünerek diğer odaya geçtim. 5 dakika sonra kapı açıldı ve o içeriye girdi" diye konuştu.

Her şeyin bir kaç dakika sürdüğünü anlatan kadın, bir anne olarak kendi annesinin buna nasıl izin verdiğini bir türlü anlayamadığını da sözlerine ekledi. Odadan çıktığında annesinin ona sarılıp "Her şey yoluna girecek" dediğini aktaran 38 yaşındaki kadın, adamın robot resminin çizilmesine yardımcı oldu.

ADAM ARANIYOR

Sevgilisinin isteklerine boyun eğerek onu kaybetmemek için kızını feda eden anne Therese Butler 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tecavüzcü sevgilisinin ise aranmakta olduğu açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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