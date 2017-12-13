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Caner'in Dün Geceki Hareketi Çileden Çıkardı
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Caner'in dün geceki hareketi çileden çıkardı

CANER'İN DÜN GECEKİ HAREKETİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Beşiktaşlı Caner Erkin'in Grandmedical Manisaspor maçında yerdeki rakibine tekme atması taraftarları kızdırdı. Caner, mücadele sonrası "Bazen hırsıma yenik düşüyorum." dedi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 09:20
Puan Ver : Caner'in Dün Geceki Hareketi Çileden Çıkardı(5/10)1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda dün gece oynanan Grandmedical Manisaspor-Beşiktaş maçında 6 maçlık cezasının ardından sahalara dönen Caner Erkin'in uzatma dakikalarında yaptığı hareket çok konuşuldu.

Sarı kartı bulunmasına rağmen rakibine arkadan tekme atan milli futbolcu, kırmızı kart görmekten kurtuldu. Beşiktaşlı taraftarların birçoğu sosyal medyada Caner'e bu hareketinden dolayı tepki gösterdi.

"YERDEKİ FUTBOLCUYA TEKME SALLIYORSUN"

Bir taraftar sitesi Caner Erkin'e hareketinin ardından şu uyarılarda bulundu:

"Biz seni yedirmeyiz dedikçe, sen saha içerisinde HIRS adı altında hem rakibe hem takım arkadaşlarına çok fazla şekilde agresif tavırlar sergiliyorsun. Sana pas hatası yapan arkadaşına ya el kol hareketi yapıyor ya da söyleniyorsun. Son pozisyonda yerde rakip oyuncuya tekme sallıyorsun. Şunu bil ki biz ne Galatasaray ne de Fenerbahçeliyiz... Biz "üzerimde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyecektim" diyen ve kırmızı kart görmek pahasına doğru söyleyen Vedat Okyar'ın takımı BEŞİKTAŞlıyız.

"AGRESİF HAREKETLERDEN KAÇIN"

Beşiktaş taraftarının hoşuna gitmeyen ve Beşiktaşlılık duruşuna yakışmayan bu fazla agresif hareketlerden kaçınmanı, bu konuda gerekirse destek almanı tavsiye ederiz. Bu forma tüm takım taraftarlarının tepki gösterdiği davranışlarda bulunan bir Emre Bölezoğlu, Volkan Demirel tarzında futbolcuyu kaldırmaz ki 6 maçlık bir cezadan çıkmışsın daha dikkatli olman gerekiyor.Unutma bizim sevdamız ARMAYA...Hiçbir bireye ya da şahsiyete değil...Bu yüzden attığın gollerden ya da yaptığın asistlerden çok bu formayı nasıl taşıdığın önemli...Lütfen seni bu formayı terlettiğin için bağrına basan insanları diğer renkli takım taraftarlarına karşı mahçup etme...BEŞİKTAŞlılık duruşuna yakışır ve yaraşır şekilde mücadele et...Sinirlerine hakim ol...Hırsına yenik düşüp takımını yalnız bırakma...3 kulvarda yarışan BEŞİKTAŞ'ımızın iyi bir Caner Erkin'e ihtiyacı var."

CANER CEVAP VERDİ: HIRSIMA YENİK DÜŞÜYORUM

Caner Erkin Instagram hesabından taraftar sitesinin uyarılarına şu yanıtı verdi: "İyi dileklerin için teşekkürler, tavsiyelerin için de siz de lütfen biraz beni anlamaya çalışın. Ben Beşiktaş'ın iyiliği için mücadele ediyorum bazen hırsıma yenik düşüyorum. Her şey düzelecek ve çok güzel olacak. Yeter ki siz benim arkamda olun. Ben Beşiktaş taraftarımız ve camia için bütün mücadelemi vermeye hazırım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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