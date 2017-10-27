Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e verilen cezanın ardından disiplin değişti. PFDK, artık resmi yayıncı kuruluş görüntülerini delil olarak kabul edecek.

Önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisinde ağzından dökülen sözler, ardından da yine siyah-beyazlı takımdan Caner Erkin'in Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki küfürleri ekranlardaki milyonlarca kişi tarafından anlaşılmış, ancak mevzuattaki boşluk nedeniyle cezasız kalmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, dün yaptığı toplantıda Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidilmesine karar verdi, bugün de bunu uygulamaya koydu.

GÖRÜNTÜLER DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR

Talimatın "Deliller" başlıklı 75. maddesinde, bir fıkra eklendi ve "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir" denildi.

Böylece artık televizyon ekranlarına yansıyacak görüntüler, küfür ve hakaret için delil kabul edilecek.

TFF yaptığı bu değişikliği resmi internet sayfasından, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 26.10.2017 tarih 70 sayılı toplantısında alınan kararla, "Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yapıldı" diye duyurdu.

Kaynak: Skorer

Kaynak: haberinburada