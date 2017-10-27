Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Caner'in cezası sonrası bir dönem resmen başladı

CANER'İN CEZASI SONRASI BİR DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e verilen cezanın ardından disiplin değişti. PFDK, artık resmi yayıncı kuruluş görüntülerini delil olarak kabul edecek.

Tarih : 27 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Caner'in Cezası Sonrası Bir Dönem Resmen Başladı(10/10)6

Önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisinde ağzından dökülen sözler, ardından da yine siyah-beyazlı takımdan Caner Erkin'in Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki küfürleri ekranlardaki milyonlarca kişi tarafından anlaşılmış, ancak mevzuattaki boşluk nedeniyle cezasız kalmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, dün yaptığı toplantıda Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidilmesine karar verdi, bugün de bunu uygulamaya koydu.

GÖRÜNTÜLER DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR

Talimatın "Deliller" başlıklı 75. maddesinde, bir fıkra eklendi ve "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir" denildi.

Böylece artık televizyon ekranlarına yansıyacak görüntüler, küfür ve hakaret için delil kabul edilecek.

TFF yaptığı bu değişikliği resmi internet sayfasından, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 26.10.2017 tarih 70 sayılı toplantısında alınan kararla, "Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yapıldı" diye duyurdu.

Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Caner  İn  Cezası  Sonrası  Bir  Dönem  Resmen  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER