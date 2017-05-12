CANER'İ SATACAKLARI KULÜBÜ AÇIKLADILAR
Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Caner Erkin'in bonservisini elinde bulunduran İnter kulübü, her geçen gün yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalıyor.
Inter son olarak Beşiktaş'a "Bir sezon daha kiralayın. 15 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa, 1 milyon euro ödersiniz" teklifi yapmıştı.İtalyan kulübü şimdi ise 31 Mayıs'a kadar 1 milyon euro ödenmezse Caner'i, Las Palmas'a satacaklarını bildirdi.
kaynak:sabah
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