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caner'i satacakları kulübü açıkladılar

CANER'İ SATACAKLARI KULÜBÜ AÇIKLADILAR

Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Caner Erkin'in bonservisini elinde bulunduran İnter kulübü, her geçen gün yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalıyor.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 11:13
Puan Ver : Caner'i Satacakları Kulübü Açıkladılar(5/10)7


Inter son olarak Beşiktaş'a "Bir sezon daha kiralayın. 15 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa, 1 milyon euro ödersiniz" teklifi yapmıştı.İtalyan kulübü şimdi ise 31 Mayıs'a kadar 1 milyon euro ödenmezse Caner'i, Las Palmas'a satacaklarını bildirdi.



 



kaynak:sabah








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