

Inter son olarak Beşiktaş'a "Bir sezon daha kiralayın. 15 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa, 1 milyon euro ödersiniz" teklifi yapmıştı.İtalyan kulübü şimdi ise 31 Mayıs'a kadar 1 milyon euro ödenmezse Caner'i, Las Palmas'a satacaklarını bildirdi.







kaynak:sabah