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Caner'e Kötü Asena'ya İyi Haber: Direk Dansı Artık Spor
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Caner'e kötü Asena'ya iyi haber: Direk dansı artık spor

CANER'E KÖTÜ ASENA'YA İYİ HABER: DİREK DANSI ARTIK SPOR

Caner Erkin'in oğlunun velayetini almak için eski eşi Asena Altay'a yönelttiği "Direk dansı yapıyordu" suçlaması çürüdü. Zira direk dansı artık dünyada spor olarak kabul edilecek.

Tarih : 19 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Caner'e Kötü Asena'ya İyi Haber: Direk Dansı Artık Spor(10/10)6

Caner Erkin'in "Direk dansı yaptı" diyerek oğlunun velayetini istediği Asena Altay'a gün doğdu. Direk dansı, Uluslararası Spor Birliği tarafından resmen spor olarak kabul edildi.

DİREK DANSI, ARTIK SPOR OLARAK GÖRÜLECEK

ABD'li dansçı Katie Coates, Uluslararası Spor Birliği içinde 11 yıldır direk dansının spor dalı olarak kabul edilmesi adına verdiği savaşı kazandı. ABD merkezli Uluslararası Spor Birliği, direk dansını spor olarak kabul etti.

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNESİNE VERİLDİ

Ünlü futbolcu Caner Erkin, eşi Asena Altay'dan geçtiğimiz yıl Şubat ayında boşandı. Mahkeme oğullarının velayetini annesine verdi. Ancak kısa süre içerisinde Caner Erkin ve Asena Altay'ın arası açıldı.

CANER'İN SUÇLAMASI ÇÜRÜDÜ

Caner Erkin oğlunun velayetini almak için mahkemey başvurdu. Eski eşini "Direk dansı yapıyor." diye suçlayan Erkin, oğlunun velayetini istedi. Ancak ahlak dışı olarak sunduğu direk dansı spor olarak sayıldı. Yani Erkin'in tezi çürüdü.

Haberler.com / Özel

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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