CANER VE BERKE'DEN UMRE POZLARI!
Esra Erol'un evlendirdiği Caner ve Berke Umre'ye gitti. Çiftin Umre'de çektirdikleri fotoğrafları Esra Erol, programında yayınladı. İşte Caner ve Berke'nin kutsal ziyaret Umre pozları...
Esra Erol'da evlenen ve bir zamanlar "Tülin'in Caner'i" olarak nam salan Caner Toygar, karısıyla birlikte Umre ziyaretine gitti.
Esra Erol'un izdivaç programında dünya evine giren Caner ve Berke, nikahın ardından Umre ziyaretine gittiler. Çiftin Umre'den ilk görüntüleri Esra Erol'la Evlen Benimle programında yayınlandı.
Nikah sonrası Caner ve Berke, Umre ziyaretine gitti. Daha önce de başkalarıyla Umre'ye giden Caner ve Berke, ikinci Umre'lerini çift olarak yaptılar.
kaynak:gazetevatan
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