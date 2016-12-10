

Güzel sevgilisi Şükran Ovalı ile 2 Ocak 2017'de İtalya'da evlenecek olan Caner Erkin, önceki akşam düğünle ilgili ilk kez konuştu. Ovalı ile bir mekandan el ele çıkan Beşiktaşlı yıldız, "İlk başta tarihin daha ileride olmasını düşündük ama sonunda 2 Ocak'ta karar kıldık" dedi. Sevgilisi Şükran Ovalı'yı ailesinden istediğini de ilk kez açıklayan Caner Erkin, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Kızı istedik ve aldık. Tuzlu kahve olayına hiç girmeyin ama acı kahvemi içtim." Düğünün yapılacağı yer için tam bir cevap vermeyen Erkin, çifte düğün yapmayı planladığını da söyledi. Asena Atalay ile olan evliliğinden Çınar isminde bir de oğlu olan Caner Erkin, "Oğlumun evleneceğimden henüz haberi yok. Zamanı gelince her şeyi ona anlatacağız" dedi.







kaynak:takvim