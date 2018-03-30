Instagram üzerinden yaptığı canlı yayın ve paylaştığı fotoğraf sonrası intihar teşebbüsünde bulunan Caner Toygar için reklam yaptığı dedikoduları dönmeye başlamıştı.

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Milliyet yazarı Özay Şendir, çarpıcı değerlendirmelere yer verdi. İntihar girişimine inanmadığını belirten Şendir, "Gerçekten ölmek isteyen insanlar bunu canlı yayında söyleyerek yapmazlar, intihar girişimine inanmasam bile ortada psikolojik bir sorun olduğu kesin" ifadelerine yer verdi.

İşte Özay Şendir'in yazısındaki ilgili kısım;

"15 yıldır 'damat adayı' diye hayatımızda olan bir adamdan söz ediyoruz. Ünlenmek için kaset yaptı, televizyon dizilerinde oynadı, yayınlarda bardak kırdı, Kabe'de selfie çekti, daha bir sürü şey yaptı. Geçen sene yine sosyal medya üzerinden intihar edeceğini söylemişti, bu sene yine aynı şeyi söyledi ve sonra yaptı. Gerçekten ölmek isteyen insanlar bunu canlı yayında söyleyerek yapmazlar, intihar girişimine inanmasam bile ortada psikolojik bir sorun olduğu kesin.

Eğer bu adam iyi durumdaysa ve hakkında yapılan haberleri takip edebiliyorsa, şu an krizden çıkmış bir uyuşturucu bağımlısı gibi tatmin olmuş durumdadır. Bilmediği ve düşünemediği şey, bir daha gündem olmak istediğinde intihar girişiminden fazlasını yapmak zorunda kalacağı. Eğer bu adam gerçekten intihar girişiminde bulunduysa ve ölürse, hepimizin suçlanması gerekir. Zira sabun köpüğü ünlüler, biz onları yücelttiğimiz için bu acınası hale geliyorlar."

Kaynak: haberinburada