CANER TOYGAR İNTİHARA KALKIŞTI! DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Evlilik programlarında adını Türkiye'ye duyuran Caner Toygar, intihar girişiminde bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan Caner'in durumu ciddiyetini koruyor.
Evlilik programlarında adını duyuran Caner Toygar intihar girişiminde bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Caner'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
ALİ ÖZBİR İNTİHAR GİRİŞİMİNİ DOĞRULADI
Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir, Caner'in intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altına alındığı bilgisini doğruladı.
ZOR GÜNLER GEÇİRİYORDU
Hatırlanacağı gibi Caner, son olarak Esra Erol'un izdivaç programında tanıştığı Berke ile dünya evine girmişti. Ancak, Berke şiddet uyguladığı gerekçesiyle Caner'den ayrılmıştı. Berke'yle yaşadığı sarsıntılı süreç nedeniyle Caner, oldukça zor günler geçiriyordu.
Kaynak: haberinburada
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