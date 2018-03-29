Evlilik programlarında adını duyuran Caner Toygar intihar girişiminde bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Caner'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

ALİ ÖZBİR İNTİHAR GİRİŞİMİNİ DOĞRULADI

Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir, Caner'in intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altına alındığı bilgisini doğruladı.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORDU

Hatırlanacağı gibi Caner, son olarak Esra Erol'un izdivaç programında tanıştığı Berke ile dünya evine girmişti. Ancak, Berke şiddet uyguladığı gerekçesiyle Caner'den ayrılmıştı. Berke'yle yaşadığı sarsıntılı süreç nedeniyle Caner, oldukça zor günler geçiriyordu.

Kaynak: haberinburada