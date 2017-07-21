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CANER TASLAMAN VE EBUBEKİR SİFİL ARASINDA HABERTÜRK CANLI YAYININDA DEVE İDRARI TARTIŞMASI


Caner Taslaman ve Ebubekir Sifil Arasında Habertürk Canlı Yayınında Deve İdrarı Tartışması
Tarih : 21 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Caner Taslaman Ve Ebubekir Sifil Arasında Habertürk Canlı Yayınında Deve İdrarı Tartışması(6/10)2

Veyis Ateş'in sunduğu Habertürk Özel programında karşı karşıya gelen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman ile Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in tartışması televizyon programlarında az rastlanır tartışma ve görüntülere sahne oldu.

CANLI YAYINDA HADİS TARTIŞMASI

Hz. Muhammed'den nakledilen hadislere karşı çıkmasıyla tanınan felsefeci Taslaman ile hadislerin de dinin bütünleyicisi olduğunu söyleyen Sifil arasında program boyunca çeşitli örneklerle tartışmalar yaşandı.

DEVE İDRARI GETİRDİ

Programın bir bölümünde Taslaman, deve idrarı ile ilgili bir hadise değinerek yanında getirdiği ve "deve idrarı" olduğunu iddia ettiği bir kavanoz sıvıyı masaya koydu. "Bu hadis sahihse bu deve idrarını iç" diyen Taslaman'la Sifil arasında programın en sıcak tartışması yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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