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Caner, Makyaj Yapıyor İddialarına Ateş Püskürdü: Beni 15 Yıl Önceki Halime Çevirmesinler

CANER, MAKYAJ YAPIYOR İDDİALARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: BENİ 15 YIL ÖNCEKİ HALİME ÇEVİRMESİNLER

Caner, eşi Berke'nin "Makyaj yapıyor." sözlerine canlı yayında, "Beni 15 yıl önceki halime çevirmesinler. Bu bana da onlara da zarar verir." diyerek ateş püskürdü.

Tarih : 24 Ekim 2017, 10:20
Puan Ver : Caner, Makyaj Yapıyor İddialarına Ateş Püskürdü: Beni 15 Yıl Önceki Halime Çevirmesinler(8/10)4

ATV ekranlarında Esra Erol'un programında tanışıp dünyaevine giren Caner Toygar ile Berke boşanma sürecine girdi. Berke tarafından reyting uğruna evlendikleri açıklanmıştı. Esra Erol ise canlı yayında yaptığı açıklamayla bu sözlere çok sinirlenmişti. Şimdi boşanma davaları devam eden Caner ve Berke'nin evinde polisler arama yaptı. Caner'in evinden çıkanlar ise şoke etti. Berke'nin iddialarına göre Caner, makyaj yapıyor ve depresyon ilaçları kullanıyordu. Bunun üzerine Caner canlı yayında çılgına döndü.

"BENİ DELİRTMEK İSTİYORLAR"

Canlı yayında açıklama yapan Caner adeta geri döndü. Evde makyaj malzemelerinin kullandığının iddia edilmesi üzerine Caner Esra Erol'da boşanmak üzere olduğu Berke'ye deyim yerindeyse ateş püskürdü. Berke'nin tek amacının kendisini delirtmek ve gaza getirmek olduğunu söyleyen Caner, Berke'nin kendisini zorla tedaviye götürdüğünü söyledi.

"EŞYALARINI ALMAK İÇİN EVE GİRDİ"

Caner canlı yayında yaptığı açıklamada, Berke'nin makyaj malzemelerini almak için eve geldiğini söyledi. Makyaj malzemelerini Berke'nin kullandığını söyleyen Caner adeta deliye döndü!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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