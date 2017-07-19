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Caner, ikinci umrede ikinci bahar yaşadı! Sürpriz karşılaşma

CANER, İKİNCİ UMREDE İKİNCİ BAHAR YAŞADI! SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Evliliklerinin ardından eşi Berke'yle umreye giden Caner Toygar, eşiyle kavga edip barıştıktan sonra yine umreye gitti. Caner kutsal topraklarda Yaşar Alptekin'le karşılaştı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 00:50
Puan Ver : Caner, İkinci Umrede İkinci Bahar Yaşadı! Sürpriz Karşılaşma(8/10)4

ATV ekranlarında yayınlanan izdivaç programında Berke Kentli ile nikah masasına oturan Caner Toygar, eşiyle yaşadığı sorunları aştı.

İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDU

Bir izdivaç programında Berke Kentli ile evlenen Caner Toygar eski mutlu günlerine geri döndü. Eşi evi terk ettikten sonra büyük bir psikolojik çöküntü yaşayan hata 'intihar' etmeyi düşünen Caner eşiyle birlikte mutlu günlerine geri döndü.

DİNİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRDİ

Kısa süreli ayrılığın ardından barışan çift soluğu Medine'de aldı. Eşi Berke ile kutsal topraklara giden Toygar, dini görevlerini yerine getirdi.

MEDİNE'DE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Birkaç gün kutsal topraklarda kalan Berke ve Caner Toygar, Medine'de eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'le karşılaştı. Sürpriz tesadüfü sevenleriyle paylaşan Caner bu fotoğrafın altına 'Yaşar Alptekin'le Medine'de karşılaştık güzel bir tesadüf mesajını yazdı. Hatırlanacağı gibi Caner evlendikten sonra da eşiyle umre için kutsal topraklara gitmişti.

İşte Caner'in Instagram paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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