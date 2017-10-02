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Caner Erkin'le Talisca'nın Yumruk Yumruğa Kavga Ettiği İddiasını Beşiktaş Yalanladı

CANER ERKİN'LE TALİSCA'NIN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİĞİ İDDİASINI BEŞİKTAŞ YALANLADI

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından Caner Erkin'le Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edilmişti. Beşiktaş kulübü bu iddiaları yalanladı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : Caner Erkin'le Talisca'nın Yumruk Yumruğa Kavga Ettiği İddiasını Beşiktaş Yalanladı(10/10)6

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçın ardından Beşiktaş soyunma odasının maç sonu karıştığı ortaya çıktı. Beyaz TV canlı yayınında "Caner, Talisca'ya, 'Sürekli kendine oynuyorsun' sözlerinin ardından küfretti. Daha sonra Talisca, Caner'e tekme attı" iddiası dile getirildi. Caner, programın yorumcusu Sinan Engin'e, "Abartmayın, oldu bitti. Kavga, vurma yok, futbolda olan şeyler" şeklinde mesaj attı. Kulüpten yapılan açıklamada ise "Ufak bir tartışmayı büyütmek maksatlıdır" denildi.

Caner ile Talisca'nın tartıştığı, araya takım arkadaşlarının girdiği ancak olayın kavgaya dönüşmediği gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş Kulübü Cener Erkin ve Anderson Talisca hakkında basında yer alan kavga iddiaları hakkında bir açıklama yayınladı.

İşte Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

"Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır.

"GERÇEKLERDEN UZAK, MAKSARTLI BİR GİRİŞİMDİR"

Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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