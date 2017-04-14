

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, İtalyan medyasına verdiği röportajda oyuncusunun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.







"DE BOER, "PLANLARIM ARASINDA YOKSUN" DEDİ"



İlk olarak Caner Erkin'in Inter'den ayrılış sürecine değinen Batur Altıparmak, "Inter'de herhangi bir problemimiz yoktu. Oyuncum bu fırsattan dolayı çok mutluydu. Problem bir önceki teknik adam Frank de Boer'du. Geldiğinde Caner'e kendini göstermesi için yeteri kadar zaman vermedi. Mesajı netti; Eğer ayrılmak istiyorsan bunu yapabilirsin. Benim planlarım arasında yoksun... Gerçekten inanılmaz. Oyuncuyu daha tanımıyorsun bile" ifadelerini kullandı.







Caner'in transferini isteyen kişinin Roberto Mancini olduğunu söyleyen Altıparmak, "Onu Galatasaray'daki günlerinden tanıyordu ve beğendiği birisiydi. O varken bir sorun yaşamadık. Dediğim gibi problem kesinlikle de Boer'du" dedi.







kaynak:habertürk