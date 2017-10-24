Futbol yorumcusu Şansal Büyüka, Caner Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntüleri, RTÜK kuralları gereği ikinci defa yayınlayamadıklarını ifade etti.

Şansal Büyüka, Caner Erkin'in maçın 87. dakikasında hakeme küfrettiği görüntüleri, RTÜK kuralları gereği yayınlayamayacaklarını ifade etti.

Büyüka, sosyal medyadan sorulan sorular üzerine yaptığı açıklamada, "RTÜK kuralları gereği ikinci bir kez tekrarını yayınlayamıyoruz." dedi.

AHMET ÇAKAR: BU REZİLLİK YAŞANMAMALIYDI

Öte yandan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar da kişisel Twitter hesabından Erkin'in o görüntüleri hakkında şunları yazdı:

"Yıllarca özel hayatını korumaya çalıştığımız Caner Erkin'in hakeme " O..... çocuğu" demesi utanç vericidir. Bu rezillik yaşanmamalıydı"

Kaynak: haberinburada