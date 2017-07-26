CANER ERKİN'DEN BOŞANDI, 1,5 YIL SONRA GENÇ AŞKI İLE YÜZÜ GÜLDÜ!
Caner Erkin'den olaylı şekilde boşanan Asena Atalay, Türkbükü'nde arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında, iş adamı Alican Tatar ile samimi şekilde dans edip eğlenerek aşk sinyalini verdi.
Caner Erkin'den 19 Ocak 2016 olaylı bir şekilde boşanan ve eski eşinin Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından Caner Erkin'i dava yağmuruna tutan Asena Atalay,Türkbükü'nde gittiği mekanda Alican tatar isimli iş adamıyla yakınlaştı. İş adamının bardağından alkol içerek dans eden Atalay, mekan çıkışında yüzündeki gülümse ile resmen 'mutluyum' dedi.
İŞ ADAMININ BARDAĞINDAN İÇKİ İÇTİ
Takvim'in haberine göre, Tatar'la sabahın ilk ışıklarına kadar dans eden Atalay, bir ara genç iş adamının bardağından içkisini dahi yudumladı. Alican Tatar'la samimi bir şekilde eğlenen Asena Atalay, mekandan da iş adamıyla ayrıldı. Mekan çıkışı yan yana yürüyen ikiliye, arkadaşları da eşlik etti. Atalay, bir ara sokak çalgıcılarının şarkılarına dahi eşlik etti.
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇIYOR
Asena Atalay ile Alican Tatar, daha sonra soluğu Bodrum Mantı'da aldı. Eski eşine yaşattığı zor günler yüzünden manşetlerden düşmeyen Atalay'ın iş adamıyla eğlenmesi ise "Havada aşk kokusu var" dedirtti.
CANER RAHATLAYACAK
Asena Atalay'ın iş adamı Alican Tatar'la yakınlaşması, "Caner, rahat bir nefes alır" yorumları yaptırdı. Atalay, Şükran Ovalı ile evlenen eski eşine dava üzerine dava açıp Caner'in sıkıntılı günler yaşamasına neden olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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