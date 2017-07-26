Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğüne El Bombalı Ve Silahlı Saldırı
İstanbul'da Sansasyonel Eylem Hazırlığındaki 2 Pkk'lı Daha Yakalandı
Polisin Gözünden Kaçmadı! Şüpheli Otomobilden Cephanelik Çıktı
Sokak Ortasında Cinayet! 17 Yaşındaki Genci Başından Vurup Kaçtılar
Caner Erkin'den Boşandı, 1,5 Yıl Sonra Genç Aşkı İle Yüzü Güldü!
Ceceli'nin Eşi Herkese Salladı, Ardından Paylaşımını Yoruma Kapattı
İddialar Ayyuka Çıktı, Hacı Yine Sosyal Medyadan Cevap Verdi
Deaş'ın Kaçırarak Cinsel İlişki Kölesi Yaptığı Ezidi Kadın Yaşadığı Dehşeti Anlattı
Chp'li Gürsel Erol: Pkk Benim Hakkımda İnfaz Kararı Almış
Ab Komiseri Hahn'ın İkiyüzlülüğü Dakikalar İçinde Ortaya Çıktı
Suriye'de İç Savaştan Zarar Gören Hayvanlar Türkiye'ye Getirildi
Barışmak İçin Gitti, İstediği Cevabı Alamayınca Karısını Bıçakladı!
Beşiktaş Öne Geçtiği Maçta Üstünlüğünü Koruyamadı!
Irak'ta Referandum İpleri Gerdi, İbadi Sert Çıktı: Yasal Değil Ve Tanımayacağız
İsrail'den Türkiye Ve Erdoğan'a Küstah Tehdit
Tff 1. Lig Ekibi Eskişehirspor, Takımın Başına Sergen Yalçın'ı Getirdi
Kur'an Kursunda Cinsel Taciz Davasında Rekor Ceza!
Sakat Olan Van Persie, Avrupa'da Yok
Son Dakika! Mehmetçik Pkk'ya Bomba Yağdırdı, 9 Terörist Öldürüldü
Fikret Orman, Negredo, Lens, Aboubakar Ve Marcelo Hakkında Konuştu

Caner Erkin'den boşandı, 1,5 yıl sonra genç aşkı ile yüzü güldü!

CANER ERKİN'DEN BOŞANDI, 1,5 YIL SONRA GENÇ AŞKI İLE YÜZÜ GÜLDÜ!

Caner Erkin'den olaylı şekilde boşanan Asena Atalay, Türkbükü'nde arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında, iş adamı Alican Tatar ile samimi şekilde dans edip eğlenerek aşk sinyalini verdi.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 00:50
Puan Ver : Caner Erkin'den Boşandı, 1,5 Yıl Sonra Genç Aşkı İle Yüzü Güldü!(10/10)6

Caner Erkin'den 19 Ocak 2016 olaylı bir şekilde boşanan ve eski eşinin Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından Caner Erkin'i dava yağmuruna tutan Asena Atalay,Türkbükü'nde gittiği mekanda Alican tatar isimli iş adamıyla yakınlaştı. İş adamının bardağından alkol içerek dans eden Atalay, mekan çıkışında yüzündeki gülümse ile resmen 'mutluyum' dedi.

İŞ ADAMININ BARDAĞINDAN İÇKİ İÇTİ

Takvim'in haberine göre, Tatar'la sabahın ilk ışıklarına kadar dans eden Atalay, bir ara genç iş adamının bardağından içkisini dahi yudumladı. Alican Tatar'la samimi bir şekilde eğlenen Asena Atalay, mekandan da iş adamıyla ayrıldı. Mekan çıkışı yan yana yürüyen ikiliye, arkadaşları da eşlik etti. Atalay, bir ara sokak çalgıcılarının şarkılarına dahi eşlik etti.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇIYOR

Asena Atalay ile Alican Tatar, daha sonra soluğu Bodrum Mantı'da aldı. Eski eşine yaşattığı zor günler yüzünden manşetlerden düşmeyen Atalay'ın iş adamıyla eğlenmesi ise "Havada aşk kokusu var" dedirtti.

CANER RAHATLAYACAK

Asena Atalay'ın iş adamı Alican Tatar'la yakınlaşması, "Caner, rahat bir nefes alır" yorumları yaptırdı. Atalay, Şükran Ovalı ile evlenen eski eşine dava üzerine dava açıp Caner'in sıkıntılı günler yaşamasına neden olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Caner  Erkin  Den  Boşandı  15  Yıl  Sonra  Genç  Aşkı  İle  Yüzü  
Güldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER