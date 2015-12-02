

Bir süredir medyada, Asena Erkin ve Caner Erkin çiftinin aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Ünlü çift haklarında çıkan haberlere avukatları aracılığıyla cevap verdi.







Milli futbolcu Caner Erkin, açıklamayı kendi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna bildirdi.







İşte o açıklama:



'Müvekkillerim Asena Erkin ve eşi Caner Erkin hakkında son aylarda bazı yazılı basın organlarında ve de internet sitelerinde hiçbir belge ve ispata dayanmayan gerçekdışı, kaynağı belli olmayan, kasıtlı, haber ve bilgiler haber konusu yapılmaktadır.







Basın organlarında aynı tip gerçek dışı ve kasıtlı, haberler, yorumlar ve senaryolar sürekli gündeme getirilmeye çalışılmıştır.Basın etiğinden yoksun, kaynağı ve dayanağı olmayan bu asılsız haberlere karşı bundan sonra tüm yasal süreçler işletilecek olup, yargı önünde bu çirkin kara propagandaların cevabı verilecektir.







Asena Erkin ve Caner Erkin çiftinin ayrılık ve boşanması ile ilgili tüm bu iddiaların ve senaryoların, müvekkillerim adına tamamının gerçek dışı olduğunu ifade eder, kamuoyunun bilgisine sunarım.'