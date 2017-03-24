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caner erkin'den asena'ya bir şok daha!

CANER ERKİN'DEN ASENA'YA BİR ŞOK DAHA!

Beşiktaş ve milli takımın yıldız futbolcularından Caner Erkin, eski eşinin 451 bin liralık icra takibini mahkeme kararıyla durdurdu.

Tarih : 24 Mart 2017, 09:28
Puan Ver : Caner Erkin'den Asena'ya Bir Şok Daha!(5/10)2


Oğlunun velayetinin değiştirilmesi talebiyle bir süre önce dava açan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, mahkemede ispat ettiği aleyhindeki icra takiplerini de tek tek durdurmaya başladı. Bir yıllık nafaka bedelini ödemediği iddiasıyla 125 bin liralık icra takibini durduran Caner, eski eşi Asena Atalay'ın 451 bin 151 liralık icra takibini de mahkeme kararıyla durdurdu.



Asena Atalay'ın 451 bin liralık icra takibine İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nde itiraz eden Caner Erkin, eski eşiyle anlaşmalı olarak boşandıklarını, boşanma protokolü gereği çocuğunun her türlü ihtiyacını karşıladığını belirtti. Buna karşılık eski eşinin, icra takibi başlattığını itiraz dilekçesinde anlatan Caner Erkin, aleyhindeki icra takibinin ilama aykırı olduğunu ve takibin iptaline karar verilmesini istedi. Caner'e karşı dilekçe veren Asena Atalay'ın avukatı da dekontların gerçeği yansıtmadığını, bakıcıya yapıldığı iddia edilen ödemelerden müvekkilinin haberinin olmadığını iddia etti.



 



kaynak:fanatik








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