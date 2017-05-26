CANER ERKİN'DEN 3 YILLIK İMZA
Beşiktaş'ta sezon başından İnter'den 1 milyon euro'ya satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralanan Caner Erkin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlı kurmayların daha önce bonservisini almak istediklerini duyurdukları 28 yaşındaki yıldızın menajeri Batur Altıparmak, Beşiktaş camiasını sevindirecek müjdeler verdi.
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Altıparmak, "Caner'le Beşiktaş'ın opsiyonu var, kulüpler görüşüyor ve sorun çıkacağını zannetmiyorum. Caner, Beşiktaş ile devam edecektir, 3 yıllık anlaşma imzalamış durumda" dedi.
kaynak:sabah
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