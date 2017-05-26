Beşiktaş'ta sezon başından İnter'den 1 milyon euro'ya satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralanan Caner Erkin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.



Siyah-beyazlı kurmayların daha önce bonservisini almak istediklerini duyurdukları 28 yaşındaki yıldızın menajeri Batur Altıparmak, Beşiktaş camiasını sevindirecek müjdeler verdi.



KIRAN KIRANA PAZARLIK



Altıparmak, "Caner'le Beşiktaş'ın opsiyonu var, kulüpler görüşüyor ve sorun çıkacağını zannetmiyorum. Caner, Beşiktaş ile devam edecektir, 3 yıllık anlaşma imzalamış durumda" dedi.







kaynak:sabah