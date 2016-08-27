

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı Caner Erkin'in transferinde 1.5 milyon Euro'luk pürüz çıktı.







Siyah beyazlı kulübün teklifini kabul eden ve iki gündür İtalyan ekibiyle idmanlara çıkmayan Caner'e İnter yönetimi zorluk çıkardı.İtalyanlar daha önce “Kendine kulüp bul” şeklindeki talimat verdiği yıldız oyuncuya, bu kez “1,5 milyon Euro'yu getir bonservisini verelim” dedi.