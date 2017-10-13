CANER ERKİN VE ANDERSON TALİSCA MAÇ ÖNCESİ EL ELE TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Trabzonspor maçından sonra soyunma odasında kavga ettiği iddia edilen Caner ve Talisca, Gençlerbirliği maçı öncesi el ele tribünleri selamladı.
Bu akşam saat 20.00'de Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç öncesi yaşanan bir olay Beşiktaşlı taraftarları sevindirdi.
Trabzonspor maçından sonra soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edilen Caner Erkin ve Anderson Talisca el ele tribünleri selamladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kalçasındaki Tümör 40 Yıldır Büyüyor, Adım Bile Atamıyor
- Hızla Dünya'ya Yaklaşıyor! 100 Kiloluk Moloz Başınıza Düşebilir
- İran'dan Abd'ye Tehdit Gibi Açıklama: Anlaşmadan Çekilirse Sonu Olur
- Nato'dan Türkiye Ve Abd'ye Çağrı: Krizi En Kısa Sürede Çözün
- Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp
Bu Haberle İlgili Yorumlar