Trabzonspor maçından sonra soyunma odasında kavga ettiği iddia edilen Caner ve Talisca, Gençlerbirliği maçı öncesi el ele tribünleri selamladı.

Bu akşam saat 20.00'de Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç öncesi yaşanan bir olay Beşiktaşlı taraftarları sevindirdi.

Trabzonspor maçından sonra soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edilen Caner Erkin ve Anderson Talisca el ele tribünleri selamladı.

Kaynak: haberinburada