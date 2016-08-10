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caner erkin, şükran ovalı'ya yüzüğü taktı

CANER ERKİN, ŞÜKRAN OVALI'YA YÜZÜĞÜ TAKTI

Oyuncu Şükran Ovalı ile bir süredir birlikte olan futbolcu Caner Erkin, sevgilisine verdiği yüzük sözünü tuttu.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 16:48
Puan Ver : Caner Erkin, Şükran Ovalı'ya Yüzüğü Taktı(0/10)


Sezon sonunda Fenerbahçe'den İtalya'nın İnter takımına 2 milyon euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki Caner Erkin, yakın zaman oyuncu Şükran Ovalı'ya olan aşkını sosyal medyadan ilan etmişti. Erkin, yaptığı bir paylaşımda ise tek taş yüzük emojisi de koymuştu. Bu paylaşımdan yaklaşık bir hafta sonra Erkin, 31 yaşındaki sevgilisi Ovalı'ya tek taş yüzüğünü taktı. Yakın zamanda dünyaevine girmesi beklenen ikiliden Ovalı, üç gün önce evlilik iddiaları hakkında, 'Doğruluk payı var' açıklamasını yaptı.








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