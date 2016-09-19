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caner erkin şükran ovalı'ya otomobil mi aldı?

CANER ERKİN ŞÜKRAN OVALI'YA OTOMOBİL Mİ ALDI?

Futbolcu Caner Erkin'in önceki gün bir erkek arkadaşıyla Yeniköy'deki bir otomobil galerisinde görüntülendi.

Tarih : 19 Eylül 2016, 14:42
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Caner Erkin, önceki gün lüks aracını Yeniköy'deki otomobil galerisinin önüne bırakarak yarım saate yakın içeride kaldı. Erkin'in yanında bulunan bir arkadaşı, bir ara galeriden çıkıp futbolcunun spor otomobilden olan eşyalarını bir cipe taşıdı.



Çıkışta görüntülendiğini fark eden Erkin, galeriye tekrar girerek galerinin ikinci kapısından çıkmayı tercih etti. 27 yaşındaki futbolcu, arkadaşını gazetecilerin yanına yollayıp soruları yanıtsız bırakacağını söyletti.



Erkin, galeriden koşar adım çıkıp kendi aracıyla uzaklaşırken, futbolcunun arkadaşı cipin direksiyonuna geçti.








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