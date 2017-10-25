CANER ERKİN PFDK'YA SEVK EDİLDİ!
Beşiktaş - Başakşehir maçında hakeme küfür eden Caner Erkin PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Medipol Başakşehir maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE CEZA GELİYOR
Kurul ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'yi "saha olayları" ve "çirkin ve kötü tezahüratı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. Öte yandan
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle;
1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu MESUT BAKKAL'ın 21.10.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR- GENÇLERBİRLİĞİ müsabakası sonrası yaptığı basın toplantısındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 22.10.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi HASAN TANKAYA'nın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 24.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi URAL AKÜZÜM'ün 22.10.2017 tarihinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 24.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.10.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5. Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu CANER ERKİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5. Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 20.10.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 22.10.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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