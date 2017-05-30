Caner Erkin, şampiyonluk dolayısıyla aldığı 300 bin TL'lik primle ‘Uğurum' dediği Şükran Ovalı'yı tatile çıkarıyor. Eşine Maldivler, Hawaii ya da Phuket tercihlerini sunan yıldız futbolcu, bir kez daha romantikliğini konuşturdu



BU yıl hem işte hem de özel hayatında kazanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, takımının şampiyon olmasıyla 4 aylık eşi Şükran Ovalı için mükemmel bir tatil planı hazırlığına başladı…



Beşiktaş'la önümüzdeki 3 yıl karşılığında senelik 1 milyon 750 bin euro'ya anlaşma imzalayan ve şampiyonluk dolayısıyla da 300 bin TL'lik prim alan Erkin, bunun için de kesenin ağzını açtı. 2 Ocak'ta Roma'da kıyılan nikah sonrası eşiyle balayına çıkamayan ünlü futbolcu, şampiyonluk primini yurt dışı tatiline harcamaya karar verdi.







kaynak:ahaber