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caner erkin: 'kendimi şanslı hissediyorum'

CANER ERKİN: 'KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Şükran Ovalı'yla nikah masasına oturmaya hazırlanan Caner Erkin, kendisinin çok şanslı olduğunu ifade ederek, müstakbel eşine övgüler yağdırdı.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:30
Puan Ver : Caner Erkin: 'kendimi Şanslı Hissediyorum'(5/10)5


Temmuz ayından beri birlikte olan Caner Erkin ve Şükran Ovalı, evlilik için gün sayıyor. Önceki akşam Etiler Günaydın Kebap'ta baş başa yemek yiyen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Düğün için hazırlıkların tam gaz devam ettiğini belirten Erkin, "Her şey gayet yolunda ilerliyor, çok şükür bir sıkıntı yok, ikimiz de çok heyecanlıyız" dedi.



2 Ocak'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Erkin, şahitlerin kim olduğunu merak eden muhabirlere, "İsimler sürpriz kalsın, inşallah güzel bir düğün olacak" şeklinde konuştu. Futbolcu, nişanlısı Ovalı'yla ilgili de, "Şükran düzgün ve karakterli bir insan. Çok iyi biri. Karşıma çıktığı için kendimi şanslı hissediyorum" açıklamasını yaptı.



 



kaynak:mynet








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