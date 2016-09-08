Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor

caner erkin ile şükran ovalı ilk kez el ele

CANER ERKİN İLE ŞÜKRAN OVALI İLK KEZ EL ELE

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin ve oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı, önceki gün AVM'de objektiflere yansıdı.

Tarih : 08 Eylül 2016, 17:15
Puan Ver : Caner Erkin İle Şükran Ovalı İlk Kez El Ele(10/10)8


Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen Caner Erkin, Şükran Ovalı ile soluğu bir AVM'de aldı.


 


İlk olarak birlikte baş başa akşam yemeği yiyen ikili yemeğin ardından alışveriş yaptı.


 


Oldukça keyifli olan ünlü çift ilk kez objektiflere el ele poz verdi.







Etiketler: Caner  Erkin  İle  Şükran  Ovalı  İlk  Kez  El  Ele    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER