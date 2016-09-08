CANER ERKİN İLE ŞÜKRAN OVALI İLK KEZ EL ELE
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin ve oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı, önceki gün AVM'de objektiflere yansıdı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen Caner Erkin, Şükran Ovalı ile soluğu bir AVM'de aldı.
İlk olarak birlikte baş başa akşam yemeği yiyen ikili yemeğin ardından alışveriş yaptı.
Oldukça keyifli olan ünlü çift ilk kez objektiflere el ele poz verdi.
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