Başkan ile ile imza töreninde güldüğünüz kare çok konuşuldu. Gökhan ve senin F.Bahçe'deki gerginlikten kurtulmak için transfer olduğunuz söylendi. Doğru mu?







Her büyük takımda baskı olur. O karenin çekildiği anda aramızda bir şeyler geçti ancak şimdi onları açıklamayacağım. Fikret başkanımız olsun yöneticiler olsun oturup arkadaş gibi konuşabileceğiniz, dertleşebileceğiniz insanlar. O konuda burası çok rahat bir yer.”







Beşiktaş'a transferinde en önemli etken nedir kim ön ayak oldu ?







“Başkanımız ile görüştük, Umut Bey'le (Güner) görüştük. Görüşmeler çok uzun sürmedi. Başkanımız, beni çok istiyordu. Ben de Beşiktaş'a gelmeyi çok istedim. Kısa bir konuşmanın ardından iki taraf da birbirini istediği için durum kolayca çözüldü.”







ARTIK OLGUNLAŞTIM'







G.Saray ve F.Bahçe'den sonra Beşiktaş'a geldiğinde yüzündeki mutluluk fark edildi. Beşiktaş'a daha fazla bir sempatin var mı; bu tarz yorumlar var ?







“Ben her zaman gülüyordum. Özel hayatımda bazı şeyler oldu ama sahaya çıktığımda her şeyimi veriyordum. Beşiktaş forması giyerken de öyle olacak her şeyimi vereceğim. Kız arkadaşımla olsun ailemle olsun çok huzurluyum.







Buraya geldiğim için de gerçekten çok mutluyum. Belki bu biraz daha yüzüme yansımış olabilir. Doğru görmüşler. Artık 20'li yaşlarğn başında değilim, 28 yaşımdayım. Futbolculuğum tam olgunluk çağında.”







‘Futbolu burada bırakabilirim'







Beşiktaş'ta beklentilerin neler?







“Zirvede bitirmek. Ligi şampiyon şekilde bitirmek ve Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz en üst seviyeye kadar gitmek. Çok kaliteli takımlar var bu şampiyonada önce gruptan çıkmalıyız ve ardından maç maç bakmalıyız. Senelerce burada oynayarak futbolu burada da bırakabilirim. Profesyonel oyuncu olduğum için durum belli olmaz belki yıllarca bu kulübün ekmeğini yerim.”







‘Mükemmel bir stat olmuş'







Vodafone Arena hakkında neler düşünüyorsun? Atmosferi görünce neler hissettin?







“Hazırlık maçında tribünler dolu değildi ancak ısınmaya çıktığımızda bile güzel bir ortam var. Beşiktaş taraftarının, Çarşı'nın orada olması bize çok büyük güç katacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürler, mükemmel bir stat olmuş.”







Oynamadığın zaman hırsından dolayı agresif olduğunla ilgili yorumlar hakkında ne düşünüyorsun?







“Kariyerim boyunca oynamadığım dönem olmadı. Sadece geçen sezon sakatlığımdan, hazır olmadığımdan dolayı bazı dönemlerde oldu. Tabii ki hocalara saygı duymak lazım.







Burada Şenol Hoca'ya da değinmek isterim. Şenol Hoca gerçekten çok farklı bir insan. Futbolda her oyuncu hocayı, her hoca oyuncuyu sevmek zorunda değil bu futbolun kanunudur. Sahada iyi işler yapınca herkesin hoşuna gider bu. Dışarıda ne yaptığınız ya da farklı bir hayatta ne yaptığınız hiç önemli değil. Şenol Hoca'da ya da farklı bir kulüpte bir futbolcunun gerçekten yapmaması gereken bir şey bu. İyi oyununla tepki göstermelisin.







Her futbolcu oynamak ister ancak biz profesyonel oyuncularız. Oynamadığımızda hocaya ve kulübe saygı duymak zorundayız. Geçen sene hariç benim de zaten hocalarla bir problemim yoktu. Beşiktaş taraftarı da o şekilde düşünmesin forma giymesem bile öyle bir durum olmaz. Beşiktaş kulübü için elimden geleni yapacağım.”