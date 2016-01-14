

Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre iki yıldır boşanacakları söylentisi gündemden düşmeyen Fenerbahçeli milli futbolcu Caner Erkin ile Asena Erkin çifti anlaşmalı olarak boşanıyor. Caner Erkin, 6 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine uyum sağlayamadıklarını, hayatlarının çekilmez hale geldiğini ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek boşanma davası açtı.







Çift birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da menkul ve gayrimenkul talep etmedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre; çift 18 Haziran 2010'da evlendi. “Çınar” adında bir çocukları oldu. Ancak birbirlerine uyum sağlayamadılar. Evlilikleri çekilmez bir hal aldı. Uyumsuzluk sürdü ve evlilik birliği temelinden sarsıldı. Asena Erkin boşanmayı kabul etti ve aralarında “anlaşmalı” olarak bir boşanma protokolü imzaladılar.