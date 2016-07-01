

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, gebelikte şeker yükleme testinin zararlı olduğunu ve çok mecbur kalınmadıkça yaptırılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında, “uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yapmak, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar vermek, açıklamalarla reklam yapmak, tıbbi bir konu ile ilgili ihtilafında kendisi ile farklı düşünen hekimlerle etik olmayan bir biçimde tartışma yöntemi kullandığı” gerekçesiyle 5 Ocak 2015 tarihinde Türk Tabipler Birliğine şikayette bulundu.







15 GÜN MESLEKTEN MEN CEZASI ALDI







TTB, Prof. Karatay'ın iç hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı olarak çalıştığını ve şikayete konu yaptığı açıklamalarla hekimlik Meslek Etiği Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 06.10.2015 tarihinde 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası verdi. Men kararı Karatay'a tebliğ edildi. Bu kez da Karatay, men cezasının kesin ve gerçek olmadığını, kimsenin kendisini meslekten men edemeyeceğini belirterek karara itiraz etti.







Karatay ayrıca geçen yıl TJOD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir ve üyeleri hakkında men cezası kesinleşmeden derneğin internet sitesinde yayınladıkları ve ceza almış gibi izlenim yarattıkları gerekçesiyle de şikayetçi oldu.







Ancak şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Prof. Cansun Demir ve üyeler hakkında takipsizlik kararı verildi.







TTB CEZAYI ONADI







Bu sırada Karatay'ın itirazını inceleyen Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu, Meslek Etiği Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 06. 10. 2015 tarihinde verilen 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararı kesinleştirdi.