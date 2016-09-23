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canan karatay'ın heykeli dikiliyor

CANAN KARATAY'IN HEYKELİ DİKİLİYOR

Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Prof. Dr. Canan Karatay'ın heykelinin dikilmesinin planlandığı açıkladı.

Tarih : 23 Eylül 2016, 15:08
Puan Ver : Canan Karatay'ın Heykeli Dikiliyor(0/10)


İlçenin tanıtımı için girişimlerinin devam ettiğini söyleyen Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, 2015 yılında ilçede düzenlenen Zeytincilik Sempozyumu'na katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu yıl yine davet edileceğini söyledi.








Etiketler: Canan  Karatay  In  Heykeli  Dikiliyor    haber

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