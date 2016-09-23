

İlçenin tanıtımı için girişimlerinin devam ettiğini söyleyen Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, 2015 yılında ilçede düzenlenen Zeytincilik Sempozyumu'na katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu yıl yine davet edileceğini söyledi.