Yapılan bir araştırma sonucu "ekmek yemeyin" tavsiyesinde bulunan ve "Tereyağlı çay için", "Günde 10 yumurta yiyin" gibi açıklamalarıyla da tartışmalara neden olan Prof. Dr. Canan Karatay'ı kızdırabilir.



Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen, mayalı ekmeğin tarihçesinin binlerce yıl öncesine dayandığını dile getirdi.







Uzmanların “ekmek yemeyin” tavsiyesinin neden insanlar üzerinde etkili olamadığı fikrinden yola çıkarak neden binlerce yıldır ekmek yeme davranışının değişmediğini açıklamak için önce literatür taraması yapıldığı bilgisini verdi.







Maya yardımıyla üretilen ve fermenete bir gıda olan ekmeğin keyif alınarak yenildiği ve aslında sinir sistemi ile ilgili bir duruma sahip olduğunu ve çalışmaların bunları baz alarak devam ettiğini belirtti.