

Ünlü Profesör Canan Karatay "sahurda karpuz yemeyin diyor. Sebebini de Karatay, “Karpuzun lifi olmadığı için kan şekerini aniden yükseltir ve çok çabuk acıktırır” diyerek özetliyor.











Ramazan'da bu sene 17 saati aşkın süre oruçlu olunacak. Haliyle tok tutan yiyeceklere ve en önemlisi de susuzluğa derman olacak içeçeklere ihtiyaç duyulacak. Peki sahurda tok tutan yiyecekler listesinde neler var? Hangi içecek Ramazan ayında susuzluğunuzun dermanı olacak?







KARPUZ YEMEYİN ÇÜNKÜ…







Ünlü Profesör Canan Karatay'ın çok önemli uyarısıyla başlayalım. Profesör Karatay, sahurda karpuz yemeyin diyor. Sebebini de Karatay, “Karpuzun lifi olmadığı için kan şekerini aniden yükseltir ve çok çabuk acıktırır” diyerek özetliyor.







Canan Karatay sahurda tok tutan yiyecekler listesine ise peynir ve köfteyi de yerleştiriyor. Mercimek çorbası, ceviz, fındık, fıstık, içli köfte de önerilerinin başında geliyor. Kızartmalardan ise kesinlikle uzak durulmasını istiyor.







TAM TAHILLI EKMEK ALIN







Sahur sofrasının baş köşesine uzmanlar ekmeği koyuyor. Elbette beyaz ekmek değil tam tahıllı ya da çavdar ekmeği öneriliyor. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim ekmek ihtiyacınız olan karbonhidrat için bire-bir çözümdür.







BULGUR PİLAVI YİYİN







Sahurda emilimleri diğer besinlere kıyasla daha yavaş olan, kan şekerini daha yavaş yükselten ve diğer besinlere kıyasla daha fazla tokluk veren besinler tercih edilmelidir. Et, tavuk veya hindi, süt, peynir, yoğurt, yumurta, mercimek vb. kuru baklagiller, bulgur ve sebze gibi besinler ve/veya bu besinlerden oluşan yemekler tüketilmelidir.







YUMURTA 24 SAAT TOK TUTAR







Sahurda yumurta tok tutar. Neden mi? Bilinen iki çeşit örnek proteinden biri anne sütü diğeri yumurtadır. Anne sütünden sonra en kaliteli protein olması, uzun süreli doygunluk hissi sağlaması ramazan ayında sahur sofralarında yumurtanın bulunmasını gerekli kılıyor.







BOL TEREYAĞINDA YİYİN







Canan Karatay sahur sofrasının baştacı olarak yumurtayı gösteriyor ve şunları söylüyor; -“Sahurda 3-4 yumurtayı bol tereyağına kırıp yiyebilirsiniz. Sarısıyla birlikte yenilmelidir. Sahurda yumurta çok önemli. Yağlı çok önemli. Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji sizi 24 saat tok tutabilir.”







ZEYTİN YERSENİZ BAŞINIZ DÖNMEZ







Sahur sofrasında tuzlu yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Ancak zeytin hariç. Profesör Doktor Canan Karatay sahurda tok tutan yiyecekler listesine zeytin ve zeytinyağını da alıyor ve şunları söylüyor; -“Sahurda zeytin ve zeytinyağı yiyebilirsiniz. Yağın verdiği enerji sizi 72 saat götürür. Dinç tutar, başınız dönmez.”







EV YOĞURDU YİYİN







Ramazanda bol bol ayran, yoğurt ve zeytinyağlı etli yemekler ile kuru fasülye tüketilmesini öneren Canan Karatay, sahurda yenilmesi ve yenilmemesi gerekenler listesine şunları koydu; -Sahura kadar uyumuyorsanız azar azar sık sık su ve ayran için yoğurt yiyin. Özellikle evde yapılmış yoğurt çok önemli







HEM İFTAR HEM SAHURDA YERSENİZ ŞEKERİNİZ FIRLAMAZ!







Hem iftarda hem da sahurda pideyi tereyağı ile yemeyi öneren Canan Karatay şunları söylüyor; “-İftarda pide yenebilir ama nasıl yiyeceksiniz. Pideyi ikiye ayıracaksınız. Avucunuz kadar bir pideye bol bol terayağı (köy tereyağı) süreceksiniz veya bol doğal zeytin yağına batırıp yiyeceksiniz. Pideyi böyle yerseniz kan şekerinizi yükseltmez. Pide beyaz undan yapıldığı için kan şekerini yükseltiyor. -Sahurda pidenin yarısına tereyağı sürüp yiyin. Bunu yaparsanız şekeriniz fırlamıyor. Haliyle çok rahat oruç tutabilirsiniz.







SAHURDA SÜT İÇİN ÇÜNKÜ…







Biri iftarla sahur arasında biri sahurda olmak her gün 2 bardak süt içilmeli. Süt önemli bir kalsiyum ve D vitamini kaynağı olması tok tutarak açlık hissini bastıracaktır.







KARPUZ VE MEYVE YEMEYİN







Sahurda kesinlikle meyve yemeyin! Bu sözler Profesör Doktor Canan Karatay'a ait. Özellikle de yaz aylarının vazgeçilmesi karpuzu hiç önermiyor. Sebebini şöyle izah ediyor ; -“Sahurda hiç meyve yemeyin çünkü meyve şekerdir sizi susatır. Karpuzun ise lifi olmadığı için kan şekerini aniden yükseltir ve çok çabuk acıktırır”