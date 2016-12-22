

Açıklamalarıyla tartışmalara neden olan Prof. Dr. Canan Karatay için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu açıklamalarda bulunmuştu. Prof. Dr. Karatay ise yeni açıklamalar yaptı. Türkiye'nin yeşil altını olarak bilinen fındığın, sınav öncesi tüketilmesinin faydalı olacağını bildirdi.







İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, fındığın çok önemli bir ürün ve besin kaynağı olduğuna işaret ederek, faydalarının saymakla bitirilemeyeceğini söyledi.



FINDIK DOĞANIN VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI



Karatay, 7'den 70'e herkese fındık tüketmesini tavsiye ederek, şöyle konuştu:







"Fındık doğanın vitamin ve mineral kaynağıdır. Özellikle sınav öncesi çocuklara fındık yedirilmesini öneriyoruz. Çünkü fındık tüketildiğinde insanları zinde tutar. Ben her zaman söylüyorum, fındık fıstık çıtır çıtır, hem kan yapar hem ısıtır. Fındığın içerisinde demir, fosfor, magnezyum, omega 3 ve omega 6 vardır. Fındığın yağı da çok faydalıdır. Vatandaşlarımız yağlı olduğu için sakın yememezlik etmesin ya da çocuklarına yedirmemezlik etmesin. Mutlaka her fırsatta fındık tüketsin.



"İSTEDİĞİNİZ GİBİ DOYANA KADAR YEYİN







Fındığın fazla tüketilmesinin asla zararının olmayacağını vurgulayan Karatay, "İstediğiniz gibi doyana kadar yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltıda tüketilebilir. Peynirin yanına, ekmeğin yerine çok yakışır. Öğle yemeğinde etin yerine yenilebilir. Ara öğün yapanlar yoğurdun içerisine katarak yiyebilir. Gece yatmadan, 20.00'den önce de yenilirse çok güzel uyunur" diye konuştu.



FINDIK YİYEN ŞEKER HASTASI OLMAZ







Fındık tüketenlerin şeker hastalığına yakalanmadığını yapılan bir çalışmada ortaya konulduğunun da altını çizen Karatay, "Haftada beş sefer fındık yiyen insanlarda şeker hastalığının çok azaldığı Harvard Üniversitesinde yapılan çalışmada tespit edildi. Ama hiç fındık yemeyenlerde ise şeker hastalığına yakalandığı gösterildi. Bu açıdan baktığımızda fındığın faydaları bir kez daha ortaya çıkmaktadır" ifadesini kullandı.







kaynak:sonhaber







