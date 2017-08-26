Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

ÇANAKKALE'DEN 216 MHP'Lİ, AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILMAK İÇİN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ


Çanakkale'den 216 MHP'li, Akşener'in Partisine Katılmak İçin Partisinden İstifa Etti
Tarih : 26 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : Çanakkale'den 216 Mhp'li, Akşener'in Partisine Katılmak İçin Partisinden İstifa Etti(10/10)6

Kısa süre önce istifa edip, Meral Akşener saflarına katılan MHP eski Çanakkale İl Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Rıdvan Uz önderliğindeki bir grup partili, bugün Kepez Beldesi'ndeki bir kafede toplanarak partilerinden istifa ettiklerini söyledi.

216 KİŞİ İSTİFA DİLEKÇESİNİ VERDİ

Uz, aralarında Lapseki Belediye eski Başkanı Gani Ekim ve Gökçeada Belediye eski Başkanı Halil Rüştü Akgün ile il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 216 kişinin, doldurulan istifa dilekçelerini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na teslim edeceğini belirtti.

"MHP'DE YAPACAK BİR ŞEY KALMADI"

Rıdvan Uz, yaptığı açıklamada, "MHP'de yapacak hiçbir şey kalmadığı gibi, MHP'nin de yapacağı hiçbir şey kalmadı. Bu yüzden MHP'den istifa ediyoruz. Derdimiz Türkiye, kaygımız Türkiye. Yeniden memleket türküsü söylemek, Sayın Meral Akşener önderliğinde dürüst ve ehil bir lider ve kadro ile adalet için huzurlu ve güvenli bir memleket için yola çıkıyoruz. İstihdam ve işsizliğe dur demek için, insanımızın yaşam biçiminden ödün vermeden, yaşam kalitelerini arıttırmak için yola çıkıyoruz. Kadınımızın emeği, gençliğimizin taze yüreği, evlatlarımızın bayram sabahı gülümserken salladığı eli öpmek için yola çıkıyoruz" diye konuştu.

İstifaların Çanakkale merkez ve Kepez Beldesi'nde gerçekleştiğini belirten Uz, ilçelerde de çok sayıda istifanın önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çanakkale  Den  216  Mhp  Li  Akşener  İn  Partisine  Katılmak  İçin  Partisinden  
İstifa  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER