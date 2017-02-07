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çanakkale'deki depremler sürpriz değil

ÇANAKKALE'DEKİ DEPREMLER SÜRPRİZ DEĞİL

İki gündür Çanakkale'de yaşanan depremler ve artçı sarsıntıların, "Sürpriz olmadığı" belirtildi.

Tarih : 07 Şubat 2017, 15:18
Puan Ver : Çanakkale'deki Depremler Sürpriz Değil(9/10)6


İki gündür Çanakkale'de yaşanan depremler ve artçı sarsıntıların, "Sürpriz olmadığı" belirtildi. 5, 5.5 şiddetinde depremlerin söz konusu bölge için doğal olduğunu vurgulayan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener, "Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok" ifadelerini kullandı.








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