ÇANAKKALE'DEKİ DEPREMLER SÜRPRİZ DEĞİL
İki gündür Çanakkale'de yaşanan depremler ve artçı sarsıntıların, "Sürpriz olmadığı" belirtildi.
İki gündür Çanakkale'de yaşanan depremler ve artçı sarsıntıların, "Sürpriz olmadığı" belirtildi. 5, 5.5 şiddetinde depremlerin söz konusu bölge için doğal olduğunu vurgulayan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener, "Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok" ifadelerini kullandı.
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