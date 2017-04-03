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çanakkale'de yer altı çöp konteyneri uygulaması

ÇANAKKALE'DE YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ UYGULAMASI

Çanakkale Belediyesinin bir süre önce başlattığı ve kentin çeşitli noktalarında yer altına alınan çöp konteynerlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:36
Puan Ver : Çanakkale'de Yer Altı Çöp Konteyneri Uygulaması(10/10)8


Çanakkale Belediyesinin bir süre önce başlattığı ve kentin çeşitli noktalarında yer altına alınan çöp konteynerlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi üzerinde çöp konteynerlerinin yer altına alınması çalışmaları gerçekleştirilirken, uygulama yaklaşık 30 noktada daha devam edecek.



 



kaynak:haberler








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