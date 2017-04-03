ÇANAKKALE'DE YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ UYGULAMASI
Çanakkale Belediyesinin bir süre önce başlattığı ve kentin çeşitli noktalarında yer altına alınan çöp konteynerlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çanakkale Belediyesinin bir süre önce başlattığı ve kentin çeşitli noktalarında yer altına alınan çöp konteynerlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi üzerinde çöp konteynerlerinin yer altına alınması çalışmaları gerçekleştirilirken, uygulama yaklaşık 30 noktada daha devam edecek.
kaynak:haberler
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