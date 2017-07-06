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ÇANAKKALE'DE TOP MERMİSİ PATLADI!


ÇANAKKALE'DE TOP MERMİSİ PATLADI!
Tarih : 06 Temmuz 2017, 11:32
Puan Ver : Çanakkale'de Top Mermisi Patladı!(7/10)8


Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, Sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlamasıyla 73 yaşındaki Kazım P.yaşamını yitirdi.



Evli ve 3 çocuk babası Kazım P., Çanakkale'ye 19 kilometre mesafedeki Erenköy Köyü'ndeki evinin bahçesinde, bugün saat 07.00 sıralarında kendisine getirilen tarihi bir top mermisi kesip, içindeki barutu çıkartmak istedi.



Bu sırada, top mermisi büyük bir gürültüyle patladı. Kazım P olay yerinde yaşamını yitirdi.



 



 



 



 



 



kaynak:milliyet








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