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ÇANAKKALE'DE OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI


ÇANAKKALE'DE OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Tarih : 03 Temmuz 2015, 17:28
Puan Ver : Çanakkale'de Otomobil İle Minibüs Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı(10/10)8


 Çanakkale'de, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Çanakkale'ye giden Muammer Özcan yönetimindeki 17 ZD 740 plakalı minibüs, Çanakkale-Çan karayolu Balaban mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 17 YL 664 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı. Otomobilde bulunan 3 kişi, yanarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise çevreden geçen sürücüler tarafından kurtarıldı.



Yangın, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, her iki araç da kullanılamaz hale geldi.  



Sürücü Özcan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Otomobilde hayatını kaybeden ve cesetleri tanınmaz haldeki 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.








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