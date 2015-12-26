ÇANAKKALE'DE OPERASYON: 18 KİŞİ GÖZALTINDA!
Çanakkale'de Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında aralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner'in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde çok sayıda ev ve işyerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheliler arasında eski ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneğinin (ÇAGİAD) eski başkanları, emekli öğretmen, doktor, avukat, iş adamı ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar