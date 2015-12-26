

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde çok sayıda ev ve işyerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.







Şüpheliler arasında eski ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneğinin (ÇAGİAD) eski başkanları, emekli öğretmen, doktor, avukat, iş adamı ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu belirtildi.