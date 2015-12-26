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çanakkale'de operasyon: 18 kişi gözaltında!

ÇANAKKALE'DE OPERASYON: 18 KİŞİ GÖZALTINDA!

Çanakkale'de Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında aralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner'in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 26 Aralık 2015, 14:42
Puan Ver : Çanakkale'de Operasyon: 18 Kişi Gözaltında!(6/10)7


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde çok sayıda ev ve işyerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Şüpheliler arasında eski ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneğinin (ÇAGİAD) eski başkanları, emekli öğretmen, doktor, avukat, iş adamı ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu belirtildi.








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