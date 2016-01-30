

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu, Burma, Afganistan ve Suriye uyruklu çok sayıda kişi, Midilli Adası'na geçmek için Bademli köyünden tekneyle denize açıldı.Kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.







Olayda ilk belirlemelere göre, 5'i çocuk 10 kişinin cesedine ulaşıldı, TCSG-17 Bot Komutanlığı ekipleri, 43 kişiyi boğulmaktan kurtardı.







Küçükkuyu rıhtımına getirilen 43 yabancı uyruklu, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.Denizde boğulan 10 kişinin cenazeleri, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.







Sahil güvenlik ekipleri, boğulmaktan kurtarılan yabancı uyrukluların ifadelerinin ardından çok sayıda ekiple denizde arama çalışması başlattı.