

Çanakkale'de, 04.26'da meydana gelen 4,3 büyüklüğünde depremin ardından 5.39'da 4.8 büyüklüğünde 2. bir deprem yaşandı.







Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesi verilerine göre, ilk olarak saat 04.26'da merkez üssü Eceabat açıkları olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.







Yerin 14,57 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentin büyük bölümünde hissedildi.