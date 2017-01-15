

Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki 4,6 büyüklüğündeki deprem saat 01.38'de kaydedildi.







Sarsıntının 5,17 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.







İKİNCİ DEPREM







Çanakkale'de, 01.38'deki 4,6 şiddetindeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.