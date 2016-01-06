ÇANAKKALE'DE FIRTINA! İKİ SEFER İPTAL EDİLDİ
Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kabatepe-Gökçeada arasındaki iki sefer iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki saat 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe-Gökçeada arasındaki saat 15.00 ve 19.00'da yapılacak seferler geçici olarak iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'nin yetkilileri, fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından seferlerin normal seyrine döneceğini bildirdi.
Yetkililer, hattaki diğer seferlerin ise normal olarak sürdüğünü kaydetti.
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