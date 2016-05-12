

Çanakkale'de çöpe atılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu.



Bugün öğle saatlerinde Demircioğlu Caddesi'nde bir banka önünde çöpe atılan şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Çöp kovasının yanına bırakılan çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede tedbir alıp, yolu tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Daha sonra bomba imha uzmanı gelerek, önce çevreyi, daha sonra da çantayı kontrol etti. Çantanın için boş çıkınca çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.



Şüpheli çanta incelenmek üzere Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yol yeniden trafiğe açıldı.