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çanakkale'de 48 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE'DE 48 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen yabancı uyruklu 48 kişi yakalandı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 11:15
Puan Ver : Çanakkale'de 48 Yabancı Uyruklu Yakalandı(5/10)7


Alınan bilgiye göre, Edremit Caddesi'nde yol kontrolü yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şüphelendikleri 34 SC 4805 ve 34 UH 9800 plakalı minibüsleri durdurdu.



Ekipler, minibüsteki yolcuların yabancı uyruklu olduğunu tespit etti. Sürücüler gözaltına alındı, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek istedikleri belirlenen 48 yabancı uyruklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



 



kaynak:sabah








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