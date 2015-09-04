O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Çanakkale'de 168 kaçak daha yakalandı

ÇANAKKALE'DE 168 KAÇAK DAHA YAKALANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bölgeye geldiği belirlenen 168 kaçak yakalandı.

Tarih : 04 Eylül 2015, 14:55
Puan Ver : Çanakkale'de 168 Kaçak Daha Yakalandı(10/10)10


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bölgeye geldiği belirlenen 168 kaçak yakalandı.



Bölgede operasyon düzenleyen ekipler, 76'sı Suriye, 39'u Afganistan ve 8'i Pakistan uyruklu 123 kaçağı gözaltına aldı. Öte yandan, Korubaşı köyü yakınlarında durdurulan 34 YHZ 03 plakalı otobüste, Suriye ve Afganistan uyruklu 45 kaçak yakalandı.








Etiketler: Çanakkale  De  168  Kaçak  Daha  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER