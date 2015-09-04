Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bölgeye geldiği belirlenen 168 kaçak yakalandı.



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bölgeye geldiği belirlenen 168 kaçak yakalandı.







Bölgede operasyon düzenleyen ekipler, 76'sı Suriye, 39'u Afganistan ve 8'i Pakistan uyruklu 123 kaçağı gözaltına aldı. Öte yandan, Korubaşı köyü yakınlarında durdurulan 34 YHZ 03 plakalı otobüste, Suriye ve Afganistan uyruklu 45 kaçak yakalandı.