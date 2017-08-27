CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği 'Adalet Kurultayı'nda çekildiği iddia edilen içki fotoğrafları sosyal medyada ve AK Parti kanadında büyük tepki topladı. CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, böyle bir girişime müsaade etmelerinin mümkün olmadığını söyleyerek söz konusu görüntüleri ve fotoğrafları yalanladı.

İÇKİ İÇİMESİ YASAKLANMIŞTI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü yakınlarındaki Kocadere Kamp Alanı'nda yapılan 'Adalet Kurultayı'nda içki içilmesinin yasak olduğu açıklanmıştı. Dün başlayan kurultayda 8 bin kişinin yer aldığı kamp alanında gece saatlerinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada hızla yayılan içki fotoğraflarına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sert tepki gösterdi.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Sosyal medya hesabından, "Kimin ne içtiğinde değiliz ama hiç olmazsa mekanın hatırası için Şehitlik'te yapmasaydınız. Ayıptır, yazıktır. Düğün görmemişler oynayalar, ölü görmemişler ağlayalar. CHP Çanakkale'de 250 bin şehidimizin mekanında tüm hızıyla "Adalet" arıyor. Milletin değerlerine bu kadar sırt çeviren bir muhalefet olabilir mi? Aklınızı başınıza alın, kendinize çekidüzen verin. Bu hal, hal değil" diye yazan Turan'a, CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan yanıt verdi.

"ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Tezcan, şunları söyledi:

"AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından gerçek olup olmadığı belli olmayan ve burada asla müsaade etmeyeceğiz bazı görüntüleri paylaşarak bu büyük toplantıya, bu güzel toplantıya çamur atma içerisinde. Böyle bir yerde böyle bir girişime müsaade etmemiz, es geçmemiz, görmezlikten gelmemiz mümkün değil. Sabaha kadar birçok güvenlik görevlisi alanı tarıyor, sabah çöpler dahi taranıyor. Şehitlerimize yakışmayacak tutum içine girilmemesi konusunda sonuna kadar hassasiyet içindeyiz" dedi.

"ADALET KURULTAYI ADALET REZALETİNE DÖNÜŞTÜ"

Öte yandan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ da yaptığı yazılı açıklamada, "Kimsenin ne içtiği hiç önemli değil ama nerede içtiği toplum kuralları açısından önemlidir. İlk gün sabah şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okutan CHP, akşam ise aynı alanda, yani 253 bin şehidin yattığı o aziz topraklarda alkol partileri yapıp oyun havaları ile şehitlerimize saygısızlık ediyor. Maalesef adalet kurultayı adalet rezaletine dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada